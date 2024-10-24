الدفاع المدني بغزة: الدبابات الإسرائيلية استهدفت مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها

أعلن الدفاع المدني بغزة، أن "عملنا توقف كليا في محافظة الشمال والوضع أصبح كارثيا هناك"، لافتاً الى أن "قوات الاحتلال الموجودة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصرنا واقتادتهم إلى مكان مجهول".

وأفاد الدفاع المدني في غزة، أن "الدبابات الإسرائيلية استهدفت مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها"، كاشفاً أن "3 مصابين من أطقمنا استهدفتهم مسيرة إسرائيلية في مشروع بيت لاهيا وانقطع الاتصال بهم".