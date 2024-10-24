افادت قناة "الجزيرة" عن غارة إسرائيلية عاشرة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وشن الطيران الحربي الاسرائيلي شن اربع غارات عنيفة استهدفت مجمعا سكنيا في محيط الليلكي ودمرته بالكامل ، واحدثت حريقا كبيرا.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة إسرائيلية عاشرة تستهدف الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.