أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس الثلثاء 22 تشرين الأول 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: - الجنوب: 8 شهداء و 42 جريحا - النبطية: 12 شهيدا و 68 جريحا - البقاع: 3 شهداء و 11 جريحا - بعلبك الهرمل: 5 شهيدا و 17 جريحا - جبل لبنان: جريح واحد وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 28 شهيدا وإصابة 139 بجروح، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2574، والجرحى إلى 12001.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 2574 شهيدا و12001 مصاباً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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