الصحة: شهيد و 5 جرحى في حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الجناح في بيروت هذا المساء

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على الجناح في بيروت أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بجروح من بينهم طفل استدعت جروحه دخول المستشفى للعلاج والاربعة الآخرون اصاباتهم طفيفة".

واعلنت الصحة ان "غارة العدو الإسرائيلي على طريق نحلة بعلبك أدت إلى إصابة 24 شخصا بجروح".

كما اعلنت وزارة الصحة أن "غارات العدو الإسرائيلي على مدينة صور ومحيطها أدت إلى إصابة 16 شخصا بجروح".