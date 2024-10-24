شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء حمدي بخيت: مصر حطمت نظرية الأمن الاسرائيلي خلال حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء حمدي بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي، أن الرؤية للدولة المصرية كانت واضحة خلال تجهيزات حرب اكتوبر 1973 وأننا أمام عدو متغطرس ويرى أن سيناء أرض ميعاد وأنها ضمن خريطة الدولة اليهودية وهي تحت أقدام الجندي الاسرائيلي.

وأوضح حمدي بخيت، خلال أمسية ثقافية مع الاعلامي عبد الله يسري، على قناة سي بي سي، أننا كنا أمام مفهوم غطرسة ومفهوم عقائدي زائف وفكر متطرف للغاية في إدارة العلاقات الدولية، مشددا على أنه كانت على القيادة السياسية أن تقرأ نظرية الامن الاسرائيلي وتعمل على تحطيمها جزء جزء وهو ما حدث.

وتابع: "القيادة السياسية المصرية حللت نظرية الامن الاسرائيلية وأن اسرائيل دولة تؤمن بالتوسع وليس لها حدود وتعتمد على دعم دولة كبرى والحرب الخاطفة وتعمل على جيش محدود قوي ويدعم باستدعاء احتياطي سريع"، مؤكدا أن مصر عملت على ضرب اسرائيل في مقتل وجعلتها تعمل حساب لمصر حتى آخر يوم.

