شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي بخيت: القوات البحرية أغلقت باب المندب خلال حرب أكتوبر وحرمت إسرائيل من أي امداد والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء حمدي بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي، أن القوات البحرية المصري لعبت دور مهم في حرب الاستنزاف خاصة وأنها خرجت صفر خسائر بعد نكسة 5 يونيو، مشيرا إلى أنها استطاعت خلال حرب الاستنزاف تدمير المدمرة إيلات.

وأوضح حمدي بخيت، خلال امسية ثقافية مع الاعلامي عبد الله يسري، المذاع على قناة سي بي سي، أنه منذ تاريخ تدمير المدمرة ايلات لم يعد هناك مكان للقطع البحرية الكبيرة ولكن الصغيرة التي تحمل تسليح متطور، مضيفا: "تم مهاجمة ميناء ايلات بالقوات الخاصة الضفادع البشرية 5 مرات وجيش إسرائيل كان أهبل اتهاجم 5 مرات في مكان واحد وكل مرة يتم تدميره".

وأشار حمدي بخيت، إلى أنه أثناء العمليات الحربية خلال حرب اكتوبر القوات البحرية نجحت في اغلاق باب المندب وحرمت العدو من اي امدادات اقتصادية من اتجاه الجنوب، موضحا أن القوات البحرية كانت انتشارها على مسرحين كبار هما البحر الابيض والاحمر وهذا كان عمل كبير وكان تسليحها غير متناسب مع قوات العدو البحرية ومع ذلك أدت أداء عظيم في هذا التوقيت.

وتابع: "القوات البحرية اسقطت قطع بحرية وانزلت بالعدو خسائر بالغة ودمرت مراكز قيادة على المحور الساحلي الشمالي وكانت خسائرها محدودة".

