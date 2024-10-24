حزب الله: استهدفنا تحركاً ‏لقوات العدو في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الاربعاء 23-10-2024، تحركاً لقوات العدو الصهيوني في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية".
كما اعلن الحزب في بيان آخر انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من مساء يوم الاربعاء 23-10-2024، تحركاً لقوات العدو الصهيوني على بركة ضهور الهبارية بصلية صاروخية".
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