حزب الله: استهدفنا تحركاً ‏لقوات العدو في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تحركاً ‏لقوات العدو الصهيوني في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية".

كما اعلن الحزب في بيان آخر انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من مساء يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تحركاً ‏لقوات العدو الصهيوني على بركة ضهور الهبارية بصلية صاروخية".