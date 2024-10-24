الإليزيه: اولوية مؤتمر باريس غدا الاستجابة لنداء الأمم المتحدة بشأن لبنان

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن أولوية المؤتمر الدولي حول لبنان الذي تستضيفه باريس غدا الخميس، هي الاستجابة لنداء الأمم المتحدة بجمع أكثر من 400 مليون دولار لمساعدة النازحين في ظل الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

واضافت :""الأولوية هي.. الاستجابة لهذا النداء"، مضيفة: "عملنا على محاولة الحصول على أقصى قدر ممكن من المساهمات"، موضحة أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عن المساعدة التي ستقدمها فرنسا".