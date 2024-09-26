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الكويت تعلن انقطاع كابل الإنترنت البحري الدولي

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الشارقة - اميمة ياسر -     

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، عن انقطاع الكابل البحري الدولي «فالكون» الخاص بالإنترنت، في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في المملكة العربية ، وذلك في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية.

وأشارت الهيئة، في بيان لها مساء الأربعاء، إلى أن هذا القطع تسبب في ضعف جودة خدمات الإنترنت في الكويت.

وأوضحت أنها تنسق حاليا مع الشركة التابع لها الكابل؛ لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الانقطاع، لافتة إلى أنه يجري العمل مع مزودي خدمات الإنترنت على إعادة توجيه حركة البيانات عبر كوابل دولية بديلة لضمان استمرارية الخدمة

وأشارت الهيئة العامة للاتصالات الكويتية إلى أن العمل جارٍ مع مزودي خدمات الإنترنت؛ لإعادة توجيه حركة البيانات عبر كوابل دولية بديلة، ضمانا لاستمرارية الخدمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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