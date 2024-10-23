الخليج اليوم .. السعودية تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة أنقرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدانت سفارة السعودية لدى تركيا، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة للصناعات الدفاعية في أنقرة، مؤكدة رفضها للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

وقالت السفارة في بيان: "تعرب السفارة عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف شركة للصناعات الدفاعية اليوم في العاصمة التركية أنقرة، وما نتج عنه من إصابات ووفيات، وتجدد السفارة موقف المملكة الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره".

وأضاف البيان: "تتقدم السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وأعلنت أنقرة ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على مقر شركة "توساش" للصناعات الجوية في العاصمة، إلى 4 أشخاص، وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أنه تم تحييد اثنين من المهاجمين.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن انفجارا قويا وقع في مقر الشركة في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الهجوم "انتحاري" وأن مجموعة مسلحة من 3 أشخاص جاءوا بسيارة وقاموا بتفجير سيارة أولا ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت متواجدة في الموقع.

كما أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيق في الهجوم، وبحسب مراسلنا فقد سمع دوي 3 انفجارات كبيرة في المكان منذ بدء الهجوم.