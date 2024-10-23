الخليج اليوم .. الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية تبذل الكثير لمواجهة التحديات وإيجاد حلول في مجال الطاقة عالميا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن المملكة تلعب دورا مهما في مجال الطاقة، مبينا أنها تبذل الكثير من الجهد لمواجهة التحديات في مجالات الطاقة عالميا.

وأضاف وزير الطاقة في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، أن السعودية ملتزمة أمام الجميع بالعمل ولديها الكثير مما يمكن تقديمه.

وأشار إلى ضرورة العمل على تحديث الأنظمة المتعلقة بالطاقة، وهذا من خلال الإجراءات والسياسات، والعمل على تبني الأمور الصحيحة.

وقبل أيام، صرح رئيس شركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر، في حدث طاقة بسنغافورة، بأن تحول الطاقة سيكون مكلفا عالميا بما يتراوح ما بين 100 و200 تريليون دولار بحلول العام 2050.

المصدر: وسائل إعلام سعودية