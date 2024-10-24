شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 28 شهيدا و139 مصابا حصيلة 24 ساعة لغارات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتقاء 28 شهيدا و139 مصابا حصيلة غارات الاحتلال على لبنان يوم الثلاثاء، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن هناك 2574 شهيدا و12001 مصاب منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بشن غارتان جديدتان لطيران الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: غارة عنيفة للاحتلال على بلدة الطيبة في محافظة النبطية جنوبي لبنان.