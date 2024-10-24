شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين دعوات مسؤولي الاحتلال لبناء مستوطنات في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في قطاع غزة.

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة يوم الأربعاء، تلك الدعوات بأنها خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك يعكس عقلية إقصائية توسعية تتطلب فرض عقوبات دولية رادعة على مطلقيها.

سياسات الاحتلال المتطرفة

وأكد السفير القضاة أن دعوات الاستيطان في غزة تُعد امتدادًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة لمواصلة العدوان على غزة، ومنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة.





ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.