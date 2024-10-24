شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يرحب ببيان اجتماع مجموعة السبع الداعي لوقف الأعمال العدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالفقرة الصادرة حول لبنان في بيان الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع الذي انعقد أمس بمدينة بيسكارا الإيطالية، والداعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتمسك بالحل الدبلوماسي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، والتشديد على دور قوات "اليونيفيل" وعدم التعرض لعملها، وحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.



وأعربت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - عن شكرها للرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، ممثلة بوزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني، للدعوة التي وجهها لنظيره اللبناني لشرح الموقف اللبناني في هذا الاجتماع، وما يتعرض له لبنان وشعبه من اعتداءات تهدد حياتهم ومستقبلهم، وكيفية الوصول إلى حل مستدام يؤمن الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية.