شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. الأمم المتحدة تدين الخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، تزايد الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في لبنان، داعيًا إلى الالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين والمرافق المدنية.

وشدد على أهمية ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة واحترام مبانيها في جميع الأوقات، مشيرًا إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تواصل عملها رغم الظروف الصعبة.

استمرار الأعمال العدائية

فيما أفادت اليونيفيل أن الأعمال العدائية المستمرة تؤثر على سلامة قواتها وقدرتها على تنفيذ مهامها، مشيرة إلى أن غارات جوية استهدفت مقرها ومنطقة غرين هيل قرب الناقورة.





وقالت إن قافلة طبية تابعة لها تعرضت بعد منتصف ليلة أمس، إلى إطلاق نار من أسلحة صغيرة في أثناء مرورها بالقرب من يارين، ما أدى إلى تضرر إحدى المركبات، دون تسجيل أي إصابات.