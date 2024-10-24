شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: استهداف إسرائيل للمدنيين فى غزة سيخلق جيلا رافضا للتعاون مع تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن اليوم الأربعاء من أن تقاعس إسرائيل عن حماية المدنيين فى قطاع غزة قد يؤدى إلى رد فعل عنيف يمتد لأجيال وإلى ظهور المزيد ممن وصفهم بـ"المسلحين المناهضين لإسرائيل" فى المستقبل.

وشدد على أنه يؤكد ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين فى غزة خلال كل مكالمة يجريها مع نظيره الإسرائيلى يوآف جالانت.

وأضاف أنه يؤكد فى كل مكالمة على ضرورة أن تكون إسرائيل أكثر دقة فى العمليات العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للحد من الخسائر فى صفوف المدنيين، وفق تعبيره.

واعتبر أن حماية المدنيين فى قطاع غزة ضرورة إستراتيجية، لأن التقاعس عن حمايتهم "قد يخلق جيلا من الفلسطينيين الرافضين للتعاون مع إسرائيل"، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن إسرائيل يمكن أن تحقق أهدافها العسكرية وتحمى المدنيين فى ساحة المعركة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ أكثر من عام، مما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و792 فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة 100 ألف و412 شخصا.

وتدعى إسرائيل أنها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فى حين يعانى سكان الشمال من المجاعة وفقدان المستلزمات الطبية لعلاج المصابين والمرضى، وذلك نتيجة عدم دخول مساعدات إنسانية منذ أسابيع.