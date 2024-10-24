الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكن إذا أراد أي طرف الاعتداء علينا فسيواجه ردا شديدا وحاسما

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، أنه "لا نسعى للحرب لكن إذا أراد أي طرف الاعتداء علينا فسيواجه ردا شديدا وحاسما"، معتبرا ان "الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأثبت بقتله للأبرياء أنه لا يلتزم بأي مبدأ إنساني".

واعتبر بزشكيان ان "ما يهدد المنطقة هو الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة ودول غربية للكيان الصهيوني".