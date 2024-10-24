أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، أنه "لا نسعى للحرب لكن إذا أراد أي طرف الاعتداء علينا فسيواجه ردا شديدا وحاسما"، معتبرا ان "الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأثبت بقتله للأبرياء أنه لا يلتزم بأي مبدأ إنساني".
واعتبر بزشكيان ان "ما يهدد المنطقة هو الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة ودول غربية للكيان الصهيوني".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكن إذا أراد أي طرف الاعتداء علينا فسيواجه ردا شديدا وحاسما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.