شكرا لمتابعة خبر عن ماكدونالدز السعودية: لا علاقة لنا بحالات التسمم في بعض فروع الولايات المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز” بالمملكة ، سلامة منتجاتها ، علي خلفية أعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية أن شخصا توفي وأصيب عشرات بعدوى بكتيريا الإشريكية القولونية (إي كولاي) والمرتبطة بشطائر ماكدونالدز في 10 ولايات، على رأسها كولورادو، حيث أصيب26 شخصا.

و أصدرت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز” بالمملكة ، بيان توضيحي قالت فيه ” لاعلاقة لنا بحالات التسمم في بعض فروع ماكدونالدز في “أمريكا” ولا نتعامل مع موردين من هناك “.

وخسر سهم ماكدونالدز نحو7% من قيمته ، وهوى السهم 6.88% في تعاملات ما قبل الفتح إلى 293.03 دولار ، علي خلفية حالات التسمم .

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية ، إن المكون المحدد المرتبط بالمرض لم يتحدد بعد، ولكن المحققين يركزون على شرائح البصل واللحم البقري الطازجة.

والجدير بالذكر أنه ذكرت ماكدونالدز في بيان أنها ستزيل مؤقتا شطائر (كوارتر باوندر) من مطاعمها في المناطق المتضررة، مضيفة أنها تعمل مع الموردين لتجديد الإمدادات في الأسبوع المقبل.