أدلة تكشف تبادل كوريا الشمالية وروسيا للمجندين

ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، فيما أبلغ رئيس المخابرات في كوريا الجنوبية المشرعين أن 3 آلاف جندي كوري شمالي موجودون في البلاد لتلقي تدريبات على الطائرات دون طيار ومعدات أخرى قبل نشرها في ساحات القتال في أوكرانيا. وأضاف أنه، إذا انضمت القوات إلى الحرب في أوكرانيا إلى جانب روسيا، فستكون تلك «قضية خطيرة للغاية»، مضيفا أنه سيكون لها تأثير في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

فيما قال البيت الأبيض، إن حلفاء مجموعة السبع يمضون قدما في توفير قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعومة بأصول روسية مجمدة.

نقل الجنود

وفي حديثه للصحفيين خلال زيارة إلى روما، قال أوستن «ما الذي يفعلونه بالضبط؟ هذا ما يجب أن نراه. هذه أمور نحتاج إلى حلها»، بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وكانت الاستخبارات الكورية الجنوبية أول من نشر تقارير تفيد بأن البحرية الروسية نقلت 1500 جندي من القوات الخاصة الكورية الشمالية إلى روسيا هذا الشهر، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن حكومته لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية يستعدون للانضمام إلى القوات الروسية الغازية.

ولم تؤكد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي رسميًا في وقت سابق أنباء إرسال كوريا الشمالية لقوات، لكنهما حذرتا من خطورة مثل هذا التطور إذا كان صحيحًا. وقال زيلينسكي للصحفيين، إن حكومته «تدق ناقوس الخطر» بشأن نشر كوريا الشمالية لقواتها لأنها تدرك المخاطر.

الاستخبارات الوطنية

ونفت روسيا وكوريا الشمالية تحركات القوات. وقال مدير جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية تشو تاي يونج، للنواب، إن 1500 جندي كوري شمالي آخرين دخلوا روسيا، وفقا للنائب بارك سون وون، الذي حضر إحاطة مغلقة قدمها تشو.

وإن وكالته تقدر أن كوريا الشمالية تهدف إلى نشر ما مجموعه 10 آلاف جندي في روسيا بحلول ديسمبر، حسبما قال بارك للصحفيين.

ونقل بارك عن تشو قوله إن الجنود الكوريين الشماليين البالغ عددهم 3000 جندي الذين أرسلوا إلى روسيا تم توزيعهم على قواعد عسكرية متعددة وهم يتلقون التدريب. وإن جهاز الاستخبارات الوطني يعتقد أنهم لم يتم نشرهم في المعركة بعد، وفقا لبارك.

تعليم المعدات

وبين النائب لي سيونج كويون، في حديث مشترك مع بارك بشأن إحاطة جهاز الاستخبارات الوطني، أن الجهاز وجد أن الجيش الروسي يعلم الآن هؤلاء الجنود الكوريين الشماليين كيفية استخدام المعدات العسكرية مثل الطائرات دون طيار.

ونقل لي عن رئيس جهاز الاستخبارات قوله، إن المدربين الروس لديهم آراء عالية بشأن الروح المعنوية والقوة البدنية للجنود الكوريين الشماليين، لكنهم يعتقدون أنهم سيتكبدون في النهاية خسائر فادحة لأنهم يفتقرون إلى فهم الحرب الحديثة.

وقال لي نقلا عن تشو، إن روسيا تجند عددا كبيرا من المترجمين.

وإن جهاز الاستخبارات الوطني رصد دلائل تشير إلى أن كوريا الشمالية تقوم بنقل أفراد عائلات الجنود الذين تم اختيارهم لإرسالهم إلى روسيا إلى مواقع خاصة لعزلهم.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الوطني للمشرعين، إن كوريا الشمالية لم تكشف عن إرسال قواتها إلى شعبها. لكن هناك شائعات تفيد بأن الأخبار تنتشر بين السكان المحليين، بما في ذلك أولئك الذين تم تكليف أحبائهم برحلات إلى روسيا، وفقًا لما ذكره لي نقلًا عن جهاز الاستخبارات الوطني.

وأشار رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف لموقع «ذا وور زون» الإخباري العسكري على الإنترنت، إلى إن قوات كورية شمالية ستصل إلى منطقة كورسك الروسية لمساعدة القوات الروسية في صد التوغل الأوكراني.

- كوريا الشمالية وروسيا عززتا تعاونهما بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

- تم توقيع اتفاقية دفاعية بين البلدين في يونيو تلزمهما بتقديم مساعدة عسكرية فورية في حال تعرض أحدهما للهجوم.

- كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 13 ألف حاوية من الأسلحة إلى روسيا منذ أغسطس 2023.

- تقارير تشير إلى نية كوريا الشمالية إرسال قوات إلى روسيا أثارت توترات في كوريا الجنوبية.

- كوريا الجنوبية قد تدرس إمداد أوكرانيا بالأسلحة ردًا على إرسال كوريا الشمالية لقوات إلى روسيا.

- الجيش الكوري الشمالي يضم 1.2 مليون جندي، لكنه لم يخض صراعات كبيرة منذ الحرب الكورية.

- خبراء يشككون في قدرة القوات الكورية الشمالية على تقديم دعم عسكري فعال بسبب نقص الخبرات القتالية.