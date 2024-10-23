وزير الدفاع يجتمع مع رؤساء الشركات الصناعية الإيطالية

عقد وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، اجتماعًا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الإيطالية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى إيطاليا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الفرص الواعدة للتعاون وفق رؤية المملكة 2030 في مجالات الصناعات العسكرية، والأبحاث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية.

حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن، فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع، هشام سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح، إبراهيم السويد، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في روما، اللواء المهندس الركن عبدالهادي العمري.

فيما حضره من الجانب الإيطالي مستشار وزير الدفاع للسياسات الصناعية العسكرية الفريق الأول المتقاعد، إنزو فيتشاريللي، ورئيس مجلس الإدارة لشركة «ليوناردو» ستيفانو بونتيكورفو، ورئيس مجلس الإدارة لشركة «فينكانتيري» بياجيو مازوتا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة «إي إل تي» إنزو بينيني، وعدد من كبار المسؤولين في الشركات.