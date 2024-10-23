شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة يفاجئ موظفة بأكبر تهنئة زواج وسط تصفيق حار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاجأ وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان موظفة بأكبر تهنئة زواج وسط تصفيق حار من الحضور .

وقال وزير الطاقة بعدما انتهى من حديثه خلال ملتقى توطين قطاع الطاقة :” اسمحولي هنا أن أهنئ موظفة بزواجها وأخبركم بذلك، وأدعوكم أن تباركوا زواجها .”

وأضاف:” لكي أعطيكم فكرة عن مدى اقترابي وعلاقتي القوية مع الذين أعمل معهم .”

وكان سمو وزير الطاقة افتتح أعمال ⁧‫ملتقى توطين قطاع الطاقة‬⁩ في نسخته الأولى، والذي يهدف إلى ترسيخ الريادة العالمية للمملكة في أسواق ومجالات الطاقة كافة، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.

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