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شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة يفاجئ موظفة بأكبر تهنئة زواج وسط تصفيق حار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فاجأ وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان موظفة بأكبر تهنئة زواج وسط تصفيق حار من الحضور .
وقال وزير الطاقة بعدما انتهى من حديثه خلال ملتقى توطين قطاع الطاقة :” اسمحولي هنا أن أهنئ موظفة بزواجها وأخبركم بذلك، وأدعوكم أن تباركوا زواجها .”
وأضاف:” لكي أعطيكم فكرة عن مدى اقترابي وعلاقتي القوية مع الذين أعمل معهم .”
وكان سمو وزير الطاقة افتتح أعمال ملتقى توطين قطاع الطاقة في نسخته الأولى، والذي يهدف إلى ترسيخ الريادة العالمية للمملكة في أسواق ومجالات الطاقة كافة، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.