شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد وأقوى العبارات للعملية الإرهابية التي استهدفت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش” في العاصمة التركية أنقرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.

وأكد موقف مجلس التعاون الثابت والحازم في رفض وإدانة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الآفة المدمرة. الهجوم الإرهابي في أنقرة وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لأسر الضحايا وللحكومة والشعب التركي، سائلًا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

