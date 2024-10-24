شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وسول: كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض أن كوريا الشمالية أرسلت 3000 جندى، عن طريق السفن، إلى روسيا، حيث يجرى تدريبهم في مواقع متعددة.

10 آلاف جندي

زي عسكري روسي

كما أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أمام البرلمان فى سول، أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 3 آلاف جندي إلى روسيا لتلقي تدريبات قبل نشرهم في ساحات القتال بأوكرانيا.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" يوم الأربعاء، أن أعضاء البرلمان حصلوا على هذا الرقم خلال إحاطة قدمتها وكالة الاستخبارات الوطنية في اجتماع مغلق.وقال مدير الوكالة إن كوريا الشمالية تعتزم إرسال إجمالي 10 آلاف جندي إلى روسيا بحلول شهر ديسمبر.ويزيد الرقم الذي يبلغ 3000 جندي عن الرقم الذي كشفت عنه علنًا وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية يوم الجمعة الماضي، حين أفادت الوكالة بإرسال نحو 1500 جندي كوري شمالي إلى روسيا.ودفع هذا الكشف حلفاء كييف الغربيين إلى إدانة كل من موسكو وبيونج يانج، محذرين من أن القوات الكورية الشمالية التي تقاتل إلى جانب روسيا في أوكرانيا من شأنها أن تمثل تصعيدًا كبيرًا في الحرب.ويتردد أن الجنود تسلموا زيًا عسكريًا روسيًا، وهويات مزيفة لإخفاء هويتهم لدى وصولهم إلى روسيا.وتستند وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية في معلوماتها على صور الأقمار الصناعية وبرامج التعرف على الوجه، التي تقول إنها استخدمتها بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.وتقدم بيونج يانج دعمًا واسعًا لروسيا في شكل أسلحة وذخائر، وبحسب تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية، الدولة المعزولة دوليًا، تزود روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ قصيرة المدى.