شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 35 طالبًا في انفجار قنبلة حارقة بمدرسة ثانوية في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

احتواء الحريق

الدمام - شريف احمد - قال رجال إطفاء إن قنبلة حارقة محلية الصنع انفجرت داخل مدرسة ثانوية عامة في تشيلي، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن إصابة 35 طالبا على الأقل، العديد منهم في حالة حرجة.وقال الليفتانت كولونيل بالشرطة فرناندو ألبورنوز إن مجموعة من الطلاب في المدرسة الواقعة وسط سانتياجو، العاصمة، كانوا يقومون بتحضير زجاجات مولوتوف في الحمام لإلقائها خلال احتجاج في وقت لاحق عندما انفجرت إحداها، ولم يتضح سبب الانفجار.قال الكابتن خوسيه مانويل استيفاني، من إدارة الإطفاء، إنه جرى نقل 11 طالبا في مدرسة باروس أرانا الوطنية الداخلية المرموقة، إلى المستشفى في حالة خطيرة، مصابين بحروق تؤثر على أجهزتهم التنفسية.وأضافت السلطات أن بقية الطلاب أصيبوا بحروق أخف، بينما فقد أحد المدرسين وعيه أثناء محاولته مساعدة الطلاب، وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق بسرعة وإغلاق الطرق المحيطة بمكان الحادث.وقالت الشرطة إن الطلاب كانوا يخططون لتنظيم مظاهرة في الشارع في وقت لاحق اليوم في سانتياجو، المعروفة بنشاط طلابي يمتد لعدة عقود.