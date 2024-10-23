شكرا لمتابعة خبر عن “التخصصي” يُجري أول زراعة كبد كاملة بالروبوت في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة كبد روبوتية بالكامل، من متبرع حي باستخدام الفص الأيسر على مستوى العالم، لمريضتين تعاني إحداهما من التهاب الكبد المناعي الذاتي، والأخرى من تليف المرارة الأولي .

ويعد هذا إنجازًا طبيًا عالميًا جديدًا يعيد الأمل لعدد أكبر من المرضى الذين يصنفون غير مؤهلين للزراعة في السابق، بسبب تحديات تشريحية أو طبية، حيث عاد الأمل لهم وذلك بفضل تقنيات الجراحة الروبوتية، التي تعزز مستوى الدقة في الجراحة، وتقلل فترة التعافي، وتخفض معدل المضاعفات.

وأظهر الإجراء الطبي المبتكر، الذي نُفذ بقيادة الرئيس التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء البروفسور ديتر برورينج، تحسنًا كبيرًا في تدفق الدم وتقليل الإجهاد على كل من المريضتين والمتبرعين، بفضل الدقة العالية للنظام الروبوتي، التي مكنت الفريق الطبي من تحقيق رؤية جراحية أكثر وضوحًا.

وسجلت الحالتان فقدانًا طفيفًا للدم، بالإضافة إلى إقامة قصيرة في وحدة العناية المركزة استمرت ما بين يومين وأربعة أيام، ما يسلط الضوء على أهمية الإنجاز الطبي في تحسين إجراءات ونتائج زراعة الأعضاء، مما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج المرضى بشكل أكثر أمانًا وكفاءة.

كما عزز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مكانته كمرجع عالمي في مجال الجراحة الروبوتية، حيث استطاع في عام 2023 تحقيق إنجاز غير مسبوق بإجراء أول عملية زراعة كبد روبوتية بالكامل على مستوى العالم، ليتبع ذلك بإجراء 31 عملية أخرى حتى الآن، ما يرسّخ قدراته التقنية والجراحية في هذا المجال.