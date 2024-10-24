- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نوفمبر.. "الدفاع المدني" تنظم المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، تنظم المديرية العامة للدفاع المدني، المؤتمر والمعرض الدولي الـ(4) لعمليات الإطفاء، خلال الفترة من 5 - 7 نوفمبر 2024، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، وذلك في مدينة الرياض.
ويهدف المؤتمر الذي سيتضمن فعاليات ومعارض وورش عمل، إلى تطوير قطاع مكافحة الحرائق من خلال استعراض أحدث ما تُوُصِّل إليه على المستوى الدولي في هذا المجال، ومناقشة أفضل الممارسات والمنتجات والخدمات والتقنيات المتقدمة.
ويهدف المؤتمر الذي سيتضمن فعاليات ومعارض وورش عمل، إلى تطوير قطاع مكافحة الحرائق من خلال استعراض أحدث ما تُوُصِّل إليه على المستوى الدولي في هذا المجال، ومناقشة أفضل الممارسات والمنتجات والخدمات والتقنيات المتقدمة.