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5 نوفمبر.. "الدفاع المدني" تنظم المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، تنظم المديرية العامة للدفاع المدني، المؤتمر والمعرض الدولي الـ(4) لعمليات الإطفاء، خلال الفترة من 5 - 7 نوفمبر 2024، بالتعاون مع شركة أرامكو والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، وذلك في مدينة الرياض.
ويهدف المؤتمر الذي سيتضمن فعاليات ومعارض وورش عمل، إلى تطوير قطاع مكافحة الحرائق من خلال استعراض أحدث ما تُوُصِّل إليه على المستوى الدولي في هذا المجال، ومناقشة أفضل الممارسات والمنتجات والخدمات والتقنيات المتقدمة.

مؤتمر عمليات الإطفاء

ويستعرض المؤتمر والمعرض المصاحب، توظيف المملكة للتقنيات والأنظمة والتجهيزات المعززة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الإطفاء وإدارة الأزمات، والأفكار والإستراتيجيات التي ترسم الصورة العامة للسلامة من الحرائق في أنحاء العالم كافة لسلامة الأرواح وحفظ الممتلكات.
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MO Nasa

MO Nasa

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