شكرا لقرائتكم خبر عن بين 72 دولة.. 243 طالبًا سعوديًا يشاركون في بطولة "الجمنزياد" بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في بطولة "الجمنزياد" الدولي المدرسي الصيفي التي تنطلق اليوم الخميس في مملكة البحرين، وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالي.

وتشارك المملكة بـ18 منتخبًا مدرسيًا من البنين والبنات في مختلف الألعاب الرياضية، ويصل عدد الطلاب والطالبات المشاركين إلى 243 طالبًا وطالبة من بين 72 دولة.

أهم البطولات المدرسية

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، أن بطولة "الجمنزياد" تُعد من أهم البطولات المدرسية التي تجمع الطلبة المميزين رياضيًا من مختلف دول العالم للتنافس في عدة رياضات.

وأشار إلى أن المنتخب المدرسي السعودي يشارك في 18 لعبة متنوعة، ويضم نخبة من الطلبة الذين تميزوا في ألعابهم، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل على توفير بيئة محفزة تسهم في تحقيق نتائج إيجابية للمنتخب في هذه البطولة الدولية.