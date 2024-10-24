شكرا لقرائتكم خبر عن في 9 أفرع متنوعة.. تتويج الفائزين بجائزة مكة للتميّز والان نبدء بالتفاصيل

جائزة مكة للتميّز

تنمية مستدامة

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونيابة عنه، توّج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين بجائزة مكة للتميّز في دورتها الـ 16 لعام 2024، والتي شملت تسعة أفرع متنوعة.وأقيم الحفل بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء، بالإضافة إلى كبار المسؤولين ومدراء الجهات المشاركة.وأوضحت أمانة الجائزة أن الجائزة تأتي امتدادًا لرؤية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التي أطلقها قبل 15 عامًا، بهدف تشجيع التميز والإبداع في مختلف المجالات التي تسهم في خدمة المنطقة وتنميتها المستدامة.وأضافت أن الأمير خالد الفيصل أسس الجائزة لتكون منبرًا لتكريم الأفراد والمؤسسات التي تساهم بفعالية في تطوير المنطقة ورفع مستوى الخدمات فيها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حتى أصبحت الجائزة منذ انطلاقها رمزًا للتقدير والاعتراف بالجهود المتميزة التي تهدف إلى نهضة المنطقة وتطوير جميع جوانب الحياة فيها، سواء كانت بيئية أو اجتماعية أو ثقافية أو تقنية.وتهدف الجائزة التي تحظى بمتابعة دقيقة من الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز إلى تعزيز الابتكار من خلال توفير منصة لتبادل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة، والتعرف على أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة المنشآت في بناء المجتمع وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الأداء، ونشر مفاهيم الجودة والتميز في الأداء المؤسسي تحقيقًا لتنمية مستدامة.وفي هذا الحفل، كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بجائزة مكة للتميّز، وجاءت النتائج على النحو التالي:• جائزة فرع التميز الاقتصادي: فازت بها مناصفة كل من “الهيئة العامة للموانئ” عن مشروع ميناء جدة الإسلامي، و”منتدى مكة للحلال” الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بمكة.• جائزة فرع التميز العلمي والتقني: فازت بها “وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات” عن برنامج “رواد الفضاء السعوديين”.• جائزة فرع التميز العمراني: فازت بها “أمانة جدة” عن مشروع “تطوير الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية”.• جائزة فرع التميز الاجتماعي: فازت بها “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني” عن مبادرة “معرض برنامج آمن” للتوعية بالأمن السيبراني.• جائزة فرع التميز الإداري: فازت بها “اللجنة الأمنية الدائمة في منطقة مكة المكرمة”.• جائزة فرع التميز في خدمات الحج والعمرة: فازت بها “جمعية هدية الحاج والمعتمر”.• جائزة فرع التميز الإنساني: فازت بها “وزارة البلديات والإسكان” عن حملة “جود المناطق”.• جائزة فرع التميز البيئي: فازت بها مناصفة “القوة الخاصة للأمن البيئي” عن مبادرة “نحو بيئة مستدامة” و”جامعة الأعمال والتكنولوجيا” عن مشروع “طاقة الغد من نافذتك اليوم”.• جائزة فرع التميز الثقافي: فازت بها “وزارة الثقافة” عن “متحف تيم لاب بلا حدود”.وفي ختام الحفل، قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بتكريم الرعاة وأعضاء لجان التحكيم لجائزة مكة للتميّز، الذين كان لهم دور بارز في نجاح الدورة، معبّراً عن تقديره العميق للجهود التي بُذلت من جميع الجهات لتحقيق الأهداف السامية للجائزة.