شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل إلى قازان لترؤس وفد المملكة باجتماع بريكس 2024.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إلى قازان الروسية لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع بريكس 2024 كدولة مدعوة للانضمام للمجموعة.

وحرص سمو الأمير فيصل بن فرحان على إلقاء التحية باللغة العربية فور نزوله في المطار، وقام المسؤول عن استقباله برد التحية قائلا :”وعليكم السلام”.

يذكر أن قمة “بريكس” بنسختها الـ16، انطلقت أمس الثلاثاء، في قازان بمشاركة نحو 40 دولة.