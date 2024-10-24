شكرا لقرائتكم خبر عن بين خفيف وكثيف.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا على بعض المناطق، و8 صباحًا على أماكن أخرى.وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)مكة المكرمة: الشفا والطائف والهدا.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.عسير: ابها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.