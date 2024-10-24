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بين خفيف وكثيف.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 3 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا على بعض المناطق، و8 صباحًا على أماكن أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: الشفا والطائف والهدا.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: ابها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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