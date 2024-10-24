شكرا لقرائتكم خبر عن بين خفيف وكثيف.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا على بعض المناطق، و8 صباحًا على أماكن أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: ابها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_عسير - #أبها #أحد_رفيدة #النماص #بلقرن ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 23, 2024
للتفاصيل https://t.co/lEpVuT9Hv2 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/WnwtHH57eD
أماكن انتشار الضبابمكة المكرمة: الشفا والطائف والهدا.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: ابها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.