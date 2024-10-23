تركيا.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 في هجوم إرهابي بأنقرة

الدمام - شريف احمد - قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 14 آخرون بجروح اليوم في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة. وأعلن وزير الداخلية التركية علي يرلي قايا -بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية- ، عن وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة. وأكد الوزير أن السلطات التركية ما زالت مستمرة في التحقيق لتحديد منفذ الهجوم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012