شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 في هجوم إرهابي بأنقرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 14 آخرون بجروح اليوم في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة.
وأعلن وزير الداخلية التركية علي يرلي قايا -بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية- ، عن وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة.
وأكد الوزير أن السلطات التركية ما زالت مستمرة في التحقيق لتحديد منفذ الهجوم.
وأعلن وزير الداخلية التركية علي يرلي قايا -بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية- ، عن وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة.
وأكد الوزير أن السلطات التركية ما زالت مستمرة في التحقيق لتحديد منفذ الهجوم.