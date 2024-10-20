شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم خدمات طبية لـ 2.605 لاجئين في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

عيادات مركز الملك سلمان

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.605 حالات مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024م.واستقبلت عيادات الطب العام 658 مريضًا تمت معاينتهم وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 125 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، وراجع عيادة الأطفال 320 طفلًا، فيما استقبل قسم الطوارئ 297 مريضًا، وراجع 133 مريضًا عيادة الأسنان.كما جرى استقبال 204 نساء في العيادة النسوية، في حين راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 26 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، واستقبلت عيادة العيون 51 مريضًا وصرفت الأدوية اللازمة لهم، واستقبلت عيادة القلب 22 مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية 29 مريضًا.وتم إجراء 2.538 تحليلًا مخبريًا لـ 300 مريض، وتنفيذ 128 صورة أشعة لـ 90 مريضًا، فيما تم إعطاء 212 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ 76 مريضًا، وصُرفت الأدوية للأمراض المزمنة لـ 194 مريضًا، واستقبل قسم التثقيف الصحي 80 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.591 وصفة طبية.