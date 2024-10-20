مديرية الدفاع المدني أعلنت عن مهماتها المنفذة منذ الأمس جراء العدوان الإسرائيلي

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس السبت وحتى الساعة من صباح اليوم الأحد وهي:

ضاحية بيروت الجنوبية :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم أحد المباني في محلة حارة حريك، قرب مسجد الحسنين، يعمل عناصر الدفاع المدني في هذه الاثناء على إخماد حريق في المبنى الذي انهار بفعل قوة الغارة. وقد عمل العناصر على إعادة فتح الطريق الذي كان قد قطع بسبب الركام لتمكين آلية الإطفاء من الوصول إلى الموقع المستهدف.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بعد ظهر أمس أحد المباني في منطقة الشويفات، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق مستودع للأوراق والمحارم في أسفل المبنى الذي سويَّ أرضاً. في الوقت نفسه، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على رفع الانقاض بحثا عن مفقودين.

محافظة بعلبك:

بحث وإنقاذ :

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البزالية، عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، على سحب جثامين ٣ شهداء و جريحين من تحت الأنقاض.

إطفاء:

- خيم للعمال(عدد٢) جراء غارة على بلدة سرعين.

محافظة النبطية :

- عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، عند الساعة الثالثة فجرا، على سحب جثامين ٤ شهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني على طريق النبطية - زبدين.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.