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الصفدي وصل إلى دمشق لإجراء مباحثات مع نظيره السوري ولقاء الأسد

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افادت وكالة الانباء الاردنية "بترا" بان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وصل إلى دمشق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، ويجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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