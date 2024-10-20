افادت وكالة الانباء الاردنية "بترا" بان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وصل إلى دمشق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، ويجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي وصل إلى دمشق لإجراء مباحثات مع نظيره السوري ولقاء الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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