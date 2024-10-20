شكرا لقرائتكم خبر عن دب بني يهاجم أحد جامعي الفطر بشمالي إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض شخص لهجوم من دب بني أثناء قيامه بجمع الفطر في مقاطعة ترينتينو بشمالي إيطاليا.

وقالت الشرطة، اليوم الأحد، إن الشخص البالغ من العمر 31 عامًا، والذي كان بمفرده بالقرب من قرية رانجو، تمكن من الوصول إلى مكان آمن برغم إصابته في ظهره وذراعيه.

واختفى الدب في الغابة بعد الهجوم الذي وقع، أمس السبت. وتعمل السلطات على تحديد هوية الدب باستخدام آثار الحمض النووي (دي إن أيه).

وبمجرد التحقق من هوية الدب وتحديد مكانه، فمن المقرر أن يتم قتله رميا بالرصاص. تغير المناخ

ووقع الهجوم خلال فترة من العام عادة ما تبدأ فيها الدببة فترة سبات شتوي، لكن مع تغير المناخ واعتدال درجات الحرارة بشكل متزايد، أصبح من الشائع رؤية الدببة حتى في فصل الشتاء.

في العام الماضي، هاجم دب سائحًا فرنسيًا بالقرب من المكان ذاته الذي أصيب فيه جامع الفطر. وجرى قتل ذلك الدب في وقت لاحق.

وتعد ترينتينو موطنًا لأكثر من 100 دب بني.

