شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة أمام مقهى غربي ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انفجرت عبوة حارقة أو ناسفة أمام مقهى في مدينة فتسلار، بولاية هيسن غربي ألمانيا.

وأشارت الشرطة إلى عدم وقوع إصابات جراء الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، لكنها ذكرت تعرض أجزاء من المبنى لأضرار، وقالت إن خلفيات الحادث لا تزال غير واضحة. حوادث الانفجارات في ألمانيا وبحسب التحقيقات الحالية، فجر شخص عبوة حارقة أو ناسفة أمام المقهى ثم فر هاربًا، وسمع سكان المنطقة دويًا قويًا وأبلغوا الشرطة.

وعلى الفور أُجلي سكان المبنى في البداية، قبل أن يُسمح لهم بالعودة إلى شققهم لاحقا.

وبينت الشرطة أنه يجري الآن فحص موقع الحادث وتأمين الأدلة، كما يشارك في المهمة خبراء متفجرات من مكتب التحقيقات الجنائية في الولاية.

