شكرا لقرائتكم خبر عن يتجه نحو كوبا.. الإعصار "أوسكار" يصل إلى جزر الباهاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إعصار أوسكار إلى اليابسة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في جنوب شرق جزر الباهاما ويتجه نحو كوبا، التي تعرضت مؤخرا لانقطاع واسع للتيار الكهربائي.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في ميامي أن مركز العاصفة وصل إلى جزيرة جريت إناجوا، ومن المتوقع أن تؤدي إلى موجة عاصفة خطيرة، يمكن أن تسبب فيضانات ساحلية واسعة هناك ومناطق أخرى في جنوب شرق جزر الباهاما.

ومن المتوقع هطول أمطار ، تتراوح ما بين بوصتين وأربع بوصات، مع كميات متفرقة تصل إلى ست بوصات. سواحل جزر الباهاما وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع هطول ما بين خمس إلى عشر بوصات من الأمطار وحتى كميات متفرقة تصل إلى 15 بوصة، في شرق كوبا حتى بعد غد الثلاثاء.

وتشكل إعصار أوسكار، أمس السبت قبالة سواحل جزر الباهاما ومر بالقرب من جزيرتي تركس وكايكوس إلى الجنوب.

وكان المركز الوطني للأعاصير قد وصف العاصفة بأنها "صغيرة" لكن تحذيرات بشأن الإعصار كانت سارية اليوم الأحد، في جنوب شرق جزر الباهاما وأجزاء من كوبا.