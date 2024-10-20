تكنولوجيا: برامج تشغيل كروت الشاشة الجديدة من إنتل تعزز الآداء بنسبة 24%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت إنتل عن تحديث جديد من برامج تشغيل كروت الشاشة، والتي تأتي بتحسينات في الآداء لكل وحدة من كروت الشاشة المدمجة في Lunar Lake بنسبة 24% وفي كروت Arc Alchemist بنسبة 20%.

تأتي التحديثات الجديدة من برامج تشغيل إنتل بتحسينات للكثير من الألعاب الحالية، مع دعم لمجموعة جديدة من عناوين الألعاب.

وتنطلق الإصدارات الجديدة بأرقام 32.0.101.6127 WHQL و32.0.101.6044 Non-WHQL، على أن تستهدف دعم كروت الشاشة المتصلة في سلسلة معالجات Core Ultra 200V بمعمارية (Lunar Lake)، كما تقدم تحسينات كبيرة في كروت الشاشة المنفصلة Arc Alchemist.

وتتيح برامج التشغيل الجديدة زيادة في آداء كرت الشاشة المدمج في Lunar Lake بنسبة 24%، بينما تحصل كروت الشاشة Arc Alchemist على تحسينات في الآداء بنسبة 20%.

ومن المقرر أن تتوفر برامج التشغيل الجديدة من إنتل للتحميل الآن، على أن تدعم معالجات إنتل بدءاً من الجيل 11 و12 حتى الجيل الأخير من سلسلة معالجات Lunar Lake.

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