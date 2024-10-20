شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام قائد بالدعم السريع ومجموعة كبيرة إلى الجيش السوداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات المسلحة السودانية عن انضمام أحد قادة الدعم السريع إلى صفوفها، بحسب بيان لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.

ورحبت القوات المسلحة بهذه الخطوة الشجاعة من قبلهم وتؤكد أن أبوابها ستظل مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة. الجيش السوداني البيان أضاف: كما نجدد عفو رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لأي منحاز لجانب الوطن ويبلغ لأقرب قيادة عسكرية بكل مناطق السودان.

ويشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش السودان و قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023. صراع الجيش السوداني والدعم السريع وخلف القتال حوالي 13 ألفًا و900 قتيل، وأكثر من 10 مليون نازح ولاجئ داخليًا وخارجيًا، وخلّف وضعا إنسانيًا مترديا بحسب الأمم المتحدة.

ولم تفلح الوساطات في إنهاء تلك الحرب، التي دخلت عامها الثاني، تاركة البلاد في وضع إنساني متدهور.