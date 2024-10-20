شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط 110 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت 110 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وأسقطت 43 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و27 فوق مقاطعة ليبيتسك، و18 فوق مقاطعة أوريول، و8 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و7 فوق مقاطعة بيلجورود، و6 فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو. حرب روسيا وأوكرانيا وقال حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية، جليب نيكيتين، إن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح خلال هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة صناعية في مدينة دزيرجينسك.

ولا تزال مثل هذه الهجمات الجوية الواسعة نادرة نسبيًا فوق روسيا بعد عامين ونصف من بدء موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكان رئيس الإدارة العسكرية لكريفي ريه، أولكسندر فيلكول، أعلن اليوم الأحد، إصابة 17 شخصا على الأقل في هجوم صاروخي روسي على مدينة كريفي ريه الصناعية بجنوب أوكرانيا. هجمات روسيا على أوكرانيا وقال فيلكول إن القوات الروسية هاجمت المدينة التي تقع على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب شرق كييف باستخدام صاروخين باليستيين.

وذكر أن أكثر من عشرين مبنى تضررت، بما في ذلك مبنى سكني.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا كانت أطلقت 49 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم خلال الليل.

