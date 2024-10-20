شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "أولادنا" تعلن عن تعاون جديد مع سفارة سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار سعيها المستمر لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، أعلنت مؤسسة "أولادنا" عن تعاون جديد مع سفارة سريلانكا في مصر، وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع بين سهير عبد القادر، رئيس ومؤسس ملتقى "أولادنا"، وطولان بندارا، القائم بأعمال سفارة سريلانكا، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين.

ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق سلسلة من البرامج الثقافية والفنية التي ستسهم في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين مصر وسريلانكا، مع التركيز على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الفعاليات والأنشطة، ومن المتوقع أن تشمل هذه البرامج عروضًا فنية وموسيقية، بالإضافة إلى ورش عمل وفعاليات مجتمعية مشتركة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من التزام مؤسسة "أولادنا" بتوفير بيئة داعمة تمكّن ولادنا من الإبداع والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية على المستوى المحلي والدولي.

ملتقى "أولادنا" هو حدث سنوي دولي ، مخصص لدعم الأطفال والشباب ذوي القدرات الخاصة، بهدف تسليط الضوء على إبداعاتهم ومواهبهم في مختلف المجالات الفنية والاستعراضية وأيضًا الرسم الحرف اليدوية، بالإضافة إلى تعزيز اندماجهم في المجتمع وتشجيع التواصل بينهم وبين غيرهم.