شكرا لقرائتكم خبر عن بمليون دولار يوميًا.. ماسك يحفز الأمريكيين على التصويت في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الولايات المتأرجحة

#إيلون_ماسك أحد أكبر المتبرعين لقضايا الحزب الجمهوري في موسم الحملة الانتخابية الحالي، وفقا لماكشفت عنه بيانات تمويل الحملة التي صدرت هذا الأسبوع.#اليوم



للمزيد: https://t.co/0dOAeGuc8l pic.twitter.com/y1DTqHzp5J — صحيفة اليوم (@alyaum) October 16, 2024

الدمام - شريف احمد - قرر الملياردير إيلون ماسك، المؤيد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، كجائزة للموقعين على عريضة تشجع الناخبين على التصويت في الولايات الرئيسية المتأرجحة.وتدعم العريضة "حرية التعبير والحق في حمل السلاح" وتتعهد بأنه اعتبارًا من بوم السبت الماضي، سيجري اختيار شخص من بين الأشخاص الموقعين على العريضة ليحظى بفرصة الفوز بالجائزة.وقال ماسك، في تجمع في هاريسبرج بولاية بنسلفانيا، إن هدفه هو الحصول على توقيع ما بين مليون إلى مليوني ناخب في الولايات المتأرجحة، قائلًا: "لأنني أعتقد أن هذا يرسل رسالة حاسمة إلى ساستنا المنتخبين". This is a Twitter Status أحد أكبر المتبرعين لقضايا الحزب الجمهوري في موسم الحملة الانتخابية الحالي، وفقا لماكشفت عنه بيانات تمويل الحملة التي صدرت هذا الأسبوع.This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وسلم ماسك الشيك الأول لشخص من ولاية بنسلفانيا، ويبدو أن هدف ماسك هو حث أنصار الحزب الجمهوري على وجه الخصوص على التسجيل للتصويت. وأشار المراقبون إلىأن هذه الحيلة قد تخالف قانونا يحظر دفع أموال للناخبين لتسجيل أسمائهم للتصويت.وأفادت لجنة الانتخابات الفيدرالية أن ماسك تبرع بنحو 75 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى لجنة العمل السياسي الأمريكية التي أنشأها لدعم حملة دونالد ترامب.كما استخدم ماسك حسابه الشخصي العام على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.