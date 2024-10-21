شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" ينفذ مشروعات طبية تطوعية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي للجراحة العامة والغدة الدرقية في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، والمقام خلال الفترة من 12 وحتى 19 أكتوبر 2024 الحالي، بمشاركة 15 فردًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 39 عملية متخصصة بجراحة الغدة الدرقية، تكللت بالنجاح التام.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز، إلى العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



جراحات القلب المفتوح بأوزبكستان

جراحات التجميل في تركيا.

كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، والذي نُفذ خلال الفترة من 12 وحتى 19 أكتوبر الحالي.وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 62 عملية قسطرة قلبية و23 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية المتعلقة بجراحات القلب التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.

واختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل للمتضررين من الحروق والتشوهات في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر الحالي، بمشاركة 13 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز الحملة على 292 مريضًا في العيادات التشخيصية، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما أجرى 97 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح.

ويأتي المشروع امتدادا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

