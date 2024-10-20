السعودية تؤهل 200 معلم ومعلمة في اليمن

يأتي المشروع بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وتنفيذ معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود وبرنامج التنمية الإنسانية.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيستمر عاما كاملا، إلى تأهيل 200 معلم ومعلمة بإكسابهم مجموعة من الكفايات والجدارات والمهارات التخصصية، وتقديم الشهادات الدولية المهنية في التدريس، للإسهام في رفع قدراتهم، وممارساتهم الأدوار المهنية بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستوى نمو مهني متطور.
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