لأول مرة..السعودية تستضيف مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق في نوفمبر المقبل

تستضيف وتنظم المملكة لأول مرة ممثلة في الهيئة العامة للطرق، "مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق"، تحت شعار "نبتكر للغد"، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر المقبل.

ويستعرض المؤتمر الذي سيقام بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق؛ السلامة على الطرق ومستقبل الطرق من خلال سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية.

وسيتناول المؤتمر أهمية السلامة على الطرق والاستدامة في السياق الإقليمي، مع التركيز على أفضل الممارسات الدولية والتقدم التكنولوجي المتطور، والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تشكيل إستراتيجيات النقل المستقبلية، إلى جانب حلول النقل المبتكرة والسياسات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات والتكامل السلس للبنية التحتية لتعزيز السلامة على الطرق، ضمن برنامج "الطرق والنقل المستدامين"، وإبراز دور الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تعزيز التنقل، إضافة إلى تحسين إدارة المرور، وتعزيز سلامة المركبات، والحد من التأثير البيئي.

ويتضمن المؤتمر معرضًا يسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة النقل الذكية، والنقل المستدام، كما ستتاح فرص واسعة للتواصل بين المهنيين والتعاون وتبادل الأفكار. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من قيادات ومسؤولين قطاع الطرق من القطاع العام والخاص، وخبراء وكبار التنفيذيين ورواد من مختلف دول العالم، وذلك عبر جلسات حوارية مثرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة للارتقاء بقطاع الطرق، وتعزيز دوره التنموي في الاقتصاد العالمي.