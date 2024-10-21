شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الماركات "الملاكى" الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن الماركات" الملاكى " الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2024 حيث، حيث إحتلت ماركة " شيرى " المركز الأول فى سيارات الملاكى بواقع 1376 سيارة.

وفى المركز الثانى ماركة " هيونداى " بواقع 1282 سيارة، وفى المركز الثالث ماركة " إم جى " بواقع 1157 سيارة، المركز الرابع ماركة " مرسيدس " بواقع 1010 سيارة، وفى المركز الخامس ماركة " كيا " بواقع 949 سيارة ملاكى.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى قد كشف عن الماركات الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2024، من حيث" الترتيب العام "، ليكون المركز الأول من نصيب ماركة " شيرى " بواقع 1376 مركبة بالترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها.

وجاء فى المركز الثانى ماركة "هيونداى بواقع 1288 سيارة، وفى المركز الثالث ماركة "إم جى" بواقع 1157 سيارة، وفى المركز الرابع ماركة "شيفورليه" بواقع 1143 سيارة.

أما المركز الخامس فكان من نصيب ماركة "مرسيدس" بواقع 1096 سيارة، وفى المركز السادس ماركة "كيا" بواقع 949 مركبة، وفى المركز السابع ماركة "ميتسوبيشى" بواقع 856 سيارة، وفى المركز الثامن ماركة "تويوتا" بواقع 797 سيارة، والمركز التاسع ماركة " بى واى دى " بواقع 660 سيارة، وفى المركز العاشر ماركة " نيسان " بواقع 654 مركبة.