شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يتلقى إخطارا لاستحواذ إيندوفر جروب على جولدن ستيت فودز والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إخطارا حول اعتزام شركة إيندوفر جروب بارنت إل إل سى من خلال شركة إيندوفرانترميديت إل إل سى الاستحواذ على التحكم الفردي فى شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين.

وفي مصر تعمل مجموعة الشركات التى تعد شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سى جزء منها في تقديم خدمة الأبحاث السريرية "التجارب والأبحاث التي تتم على الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للاستخدام البشري" وبيع مواد التغليف الأولية للأدوية والمستلزمات الطبية. بينما تعمل شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين في مصر في بيع الصلصات وشراب السكر لمطاعم الخدمة السريعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجيستية التعاقدية لمطاعم الخدمة السريعة مثل إدارة المخزون، دفع مستحقات الموردين واستلام الطلبات من متاجر العملاء وتوصيل الطعام.

وقررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتاريخ 13 أكتوبر 2024 الموافقة على 6 تركزات اقتصادية جديدة أهمها استحواذ شركة أنجلوجولد أشانتي بي إل سي على 100% من أسهم شركة سنتامين بي إل سي، وإنشاء شركة بريتش بتروليوم اكسبلوريشن اوبريتينغ كومباني ليمتد وشركة أدنوك الدولية المحدودة لمشروع مشترك يعمل في مجال استكشاف، واستخراج وتوريد الغاز الطبيعي.