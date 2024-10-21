شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية تنجح فى تركيب 108 آلاف عداد خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقى ، من تركيب 108 آلاف و414 عداد كهرباء كودي مسبوق الدفع للمباني العشوائية والمخالفة، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى للتوسع فى استبدال نظام الممارسة بأخرى عدادات كودية.

كما تمكنت شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء من تركيب 300 ألف عداد كهرباء ذكى فى نطاق عمل الشركة ، ضمن خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحويل الشبكة الكهربائية لشبكة ذكية للقضاء بشكل نهائي على سرقات التيار الكهربائي التى تكبد الدولة خسائر مالية تصل إلى 30 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها ضد سارقي التيار خلال العام المالى 2023/2024 من خلال الضبطية القضائية 237 مليون 566 ألف جنيه تم تحصيل 192 مليون 89 ألف جنيه منهم، فيما بلغت إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شرطة الكهرباء 358 مليون جنيه تم تحصيل 299 مليون 765 ألف.