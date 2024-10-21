ملك الأردن: لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد

أكّد ملك الأردن ​عبدالله الثاني​، خلال لقائه وفدًا من لجنة المخصّصات في مجلس النوّاب الأميركي، في قصر الحسينية، "ضرورة وقف جميع الأعمال العدائيّة الإسرائيليّة المتطرّفة بحقّ الفلسطينيّين، الّتي ستؤدّي إلى توسيع دائرة الصّراع".

وجدّد التّشديد على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النّار في ​غزة​ و​لبنان​، وخفض التّصعيد"، محذّرًا من "تبعات الاستمرار بانتهاكات المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس". ودعا إلى "تعزيز الاستجابة الإنسانيّة في غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثيّة والطبيّة".

ونبّه الملك الأردني إلى "العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانيّة في غزة"، مشيرًا إلى "أهميّة الاستمرار في دعم منظّمات الإغاثة الدّوليّة، وتمكينها من توفير الخدمات والمساعدات في القطاع".

وتناول اللّقاء الشّراكة الاستراتيجيّة الأردنيّة- الأميركيّة، وآليّات توسيع التّعاون، وفقًا للدّيوان الملكي الأردني.