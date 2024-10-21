الامارات | دونالد ترامب يقلي البطاطا ويسلّم الطلبات للزبائن في "ماكدونالدز" (شاهد الفيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب الذي يُعرف عنه ولعه بالوجبات السريعة، في أحد فروع مطاعم ماكدونالدز الشهيرة في بنسلفانيا، وهو يرتدي المئزر الأسود والأصفر، ودخل المطبخ ليساعد العمال بقلي البطاطس وتسليم الزبائن طلباتهم.

فيما ساعد موظف في المطعم، المرشح الجمهوري البالغ 78 عاما على وضع البطاطس في مقلاة، ثم في علب لتسليمها للزبائن عبر نافذة خدمة السيارات، بينما تجمعت وسائل الإعلام لالتقاط صور في الخارج.

واندهش ترامب، المعروف أنه يعاني رهاب الجراثيم، من الأداة المستخدمة لتوزيع البطاطس المقلية قائلا "إنها نظيفة، إنها لطيفة حقا، ليس عليك لمس البطاطس أبدا".

كما أضاف وهو ينهي محطته الانتخابية التي يُفترض أن تجذب الناخبين من الطبقة العاملة "لن أنسى هذه التجربة أبدا"، مضيفا "الأمر يتطلب خبرة". وأردف "لا أمانع في القيام بهذه الوظيفة".

في حين أعرب العديد من الزبائن ممن تسلموا وجباتهم السريعة من يدي رئيس سابق، عن مفاجأتهم. بينما حيا البعض منهم ترامب، متمنين له الفوز بالرئاسة.

أما عندما أخبره المراسلون أن أمس الأحد يصادف عيد ميلاد هاريس التي تبلغ ستين عاما، تمنى لها ترامب "عيد ميلاد سعيدا". وقال مازحا "أعتقد أنني سأحضر لها بعض الزهور. ربما سأحضر لها بعض البطاطس المقلية".

وكان هدف الحركة الانتخابية لترامب السخرية من منافسته هاريس التي غالبا ما تُردد أنها عملت في شبابها في ماكدونالدز.

إلا أن المرشح الجمهوري اتهمها بالكذب، زاعما أن هاريس لم تعمل أبدا في ماكدونالدز خلال فترة دراستها، وهي تجربة تحدثت عنها مرارا خلال حملتها.